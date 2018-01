Luxemburgo pode cair neste domingo Para a imprensa espanhola já é certo: o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo vai deixar o comando do Real Madrid ainda neste domingo. O anúncio ainda não é oficial, mas a diretoria do clube marcou uma reunião de urgência na tarde de hoje para discutir o assunto. A pressão sobre Luxemburgo é grande, apesar da vitória do Real sobre o Getafe, por 1 a 0, sábado, em Madri. Ele, inclusive, teria tido uma reunião na manhã deste domingo com o vice-presidente Emilio Butragueño e o diretor de futebol Arrigo Sacchi. E depois, comandou um treino, que pode ter sido seu último no clube. Nesse encontro na manhã deste domingo, Sacchi e Butragueño já teriam avisado Luxemburgo sobre sua saída. Mesmo porque, o clube já confirmou oficialmente a reunião da diretoria, nesta tarde, em que será discutido o futuro do "treinador".