Luxemburgo pode deixar o Santos; Leão ganha força

Vanderlei Luxemburgo dificilmente permanecerá no Santos em 2008. A informação da assessoria do presidente do clube, Marcelo Teixeira, é que as negociações serão iniciadas apenas na próxima segunda-feira, após as eleições de amanhã. Mas, fontes importantes asseguram que já houve reuniões preliminares e que o dirigente ficou pessimista em razão do ousado e caro projeto de Luxemburgo para ganhar a Libertadores 2008. Diante do quadro, pessoas ligadas a Teixeira teriam inclusive feito sondagens junto a Emerson Leão, cujo nome ganha força na Vila Belmiro. Luxemburgo manifestou publicamente seu apoio à candidatura do atual presidente, que tentará a quarta reeleição amanhã. Disse que só vai discutir sua permanência no clube se a situação levar a melhor nas urnas, porém avisou que a vitória de Teixeira não significa que o seu contrato estará renovado. O discurso do presidente é na mesma linha. O acordo será difícil porque Luxemburgo não quer comprometer o seu nome entrando na Libertadores com um time mediano, apenas para competir. Ele pede reforços pontuais, jogadores versáteis que cheguem para ser titulares, com condições para colocar a equipe entre as favoritas na competição sul-americana. "A qualidade é mais importante do que a quantidade", explica o treinador. A realidade santista é outra. Para não fechar o ano no vermelho é preciso vender bem Kléber, o seu único jogador de seleção, e passar a gastar menos do que arrecada, ao contrário do que vem acontecendo. E se for assim, o técnico pode ouvir novas propostas ou até ficar parado durante o primeiro semestre do ano que vem. A revelação de Antônio Carlos de que já trabalhava para contratar Mano Menezes há dois meses, quando ainda jogava pelo Santos, foi considerada normal pelo vice-presidente Norberto Moreira da Silva. "Ele é amigo de infância do presidente do Corinthians e deve ter feito uma consulta ao seu pedido", disse o vice. E fez questão de elogiar o comportamento profissional de Antônio Carlos. "Quando ele se machucou, em maio, abriu mão do direito de imagem, que era a maior parte do seu salário", completou o dirigente.