Luxemburgo pode fazer história no Real Caso o Real Madrid vença o Osasuña no domingo, Vanderlei Luxemburgo completará o melhor início de carreira de um treinador na história do Campeonato Espanhol, com sete vitórias em sete jogos. O brasileiro bateria o recorde do argentino Luis Carniglia, que venceu suas seis primeiras partidas ao assumir como treinador a equipe de Madri em 1957, que contava com Di Stefano, Gento e Puskas.