Luxemburgo pode processar Corinthians O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, revelou que pensa em entrar na Justiça contra o Corinthians, seu ex-clube, que lhe deve dois meses de valores referentes ao direito de imagem. Ele ficou irritadíssimo com as críticas feitas nesta terça-feira pelo presidente corintiano, Alberto Dualib. O presidente do Corinthians afirmou que "Luxemburgo desmontou um time vitorioso no Parque São Jorge e, por isso, o clube está sofrendo até hoje". "Foi uma declaração infeliz. Ele me disse que eu teria de rezar muitas Ave-Marias por ter me dado uma chance de voltar a trabalhar no ano passado. Mas ele também tem de rezar, porque, quando cheguei lá, o clube estava tumultuado, bagunçado, e eu o arrumei", atacou Luxemburgo.