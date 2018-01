Luxemburgo pode ser suspenso por 60 dias O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou hoje o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, por ofensas ao árbitro Carlos Eugenio Simon, no jogo Flamengo x Cruzeiro, em 11 de junho, no Maracanã. Luxemburgo foi enquadrado no Artigo 235 (ofender moralmente árbitro ou auxiliar em função) do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Se for condenado, pode ser suspenso de 20 a 60 dias. Ele deve ser julgado na próxima semana por uma das comissões disciplinares do STJD. Luxemburgo reclamou com rispidez de Simon logo após o encerramento do jogo, o primeiro da final da Copa do Brasil, ainda no gramado no Maracanã, por causa da punição com cartão amarelo dos dois zagueiros titulares ? excluídos assim da última partida. Flagrado por uma câmera de TV, Luxemburgo chegou a pronunciar palavras ofensivas a Simon.