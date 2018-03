Luxemburgo pode ser suspenso por um ano O técnico Vanderlei Luxemburgo deve receber na segunda-feira notificação para confirmar ou não se fez críticas recentemente à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - citando o presidente do órgão, Luiz Zveiter -, por ter dado três pontos ao Internacional, referentes ao jogo com a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro, por causa da escalação irregular de um atleta do clube de Campinas. Luxemburgo terá cinco dias para dar a resposta. De acordo com auditores do Tribunal, se ele não se pronunciar nesse prazo, estará confirmando a infração. Então, a Procuradoria do STJD ofereceria denúncia contra o treinador, com base nos Artigos 232 e 233 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). A pena prevista nesses artigos varia de 30 a 360 dias de suspensão.