Luxemburgo poupa Alex no Cruzeiro Principal estrela do Cruzeiro no início da temporada, o meia Alex será poupado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo da partida deste domingo, às 16h, contra o Rio Branco, no estádio Parque Azulão, em Andradas, pelo Campeonato Mineiro. Para substituir o jogador, o treinador escolheu o atacante Jussiê, o que dará um aspecto mais ofensivo ao time. O Cruzeiro é líder isolado da competição, com 18 pontos em seis jogos - 100% de aproveitamento. Já o Rio Branco ocupa a sexta posição, com 9 pontos. Uma vitória deixa os cruzeirenses, que na última rodada venceram o clássico mineiro contra o Atlético-MG, bem próximos da conquista do Estadual. Assim, como o time está tranqüilo na classificação, Alex será poupado para se recuperar de uma pancada no joelho esquerdo. Outras três partidas completam amanhã a rodada. Em Belo Horizonte, o América-MG enfrenta a URT, no estádio Independência. A diretoria do clube decidiu reduzir o preço dos ingressos - a arquibancada custará R$ 5 - e liberou a entrada para mulheres e crianças menores de 12 anos, para tentar atrair o torcedor. Em Divinópolis, o Guarani recebe o Social. Ipatinga e Tupi jogam na cidade do Vale do Aço, completando a rodada.