Luxemburgo poupa astros do Real Madrid Em seu terceiro jogo no comando do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo dará um descanso aos astros do elenco. Na partida desta quinta-feira, contra o Valladolid, pela Copa do Rei da Espanha, o técnico brasileiro irá poupar Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Raúl, Figo, Casillas e Beckham. A única estrela em campo será o atacante inglês Owen, que é reserva. Luxemburgo dirigiu o time duas vezes, ambas pelo Campeonato Espanhol, e tem 100% de aproveitamento. Nos seis minutos do jogo contra a Real Sociedad que havia sido suspenso por causa de uma ameaça de bomba, o Real fez um gol e ganhou por 2 a 1. E domingou bateu o Atlético de Madrid por 3 a 0.