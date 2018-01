Luxemburgo prega respeito total do Santos ao Bragantino A palavra favoritismo está proibida entre os jogadores do Santos. Todo o trabalho de Vanderlei Luxemburgo, na tarde desta quinta-feira, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, foi para convencer o grupo de que o Bragantino não chegou por acaso à semifinal do Campeonato Paulista e é um adversário que vai exigir respeito no jogo deste sábado, às 18h10, no Pacaembu. O time, com Pedro na lateral direita, será mais cauteloso e procurará jogar com o regulamento, que lhe dá a vantagem nos critérios de desempate até as finais, explorando sua principal arma, o contra-ataque. Antes do treino tático, que só acabou quando escureceu, o técnico falou durante meia hora com os jogadores, exigindo a redução do percentual de erros e o aumento do nível de concentração. A preocupação em evitar a euforia é tão grande que o técnico não permitiu que os cinegrafistas fizessem imagens do treino. O trabalho tático teve mais conversa, com Luxemburgo corrigindo a colocação dos jogadores do meio-de-campo e do ataque em campo, do que bola rolando. Outra preocupação do técnico foi posicionar a zaga e os volantes de marcação nas cobranças de escanteios e de faltas. O time treinou com Fábio Costa; Pedro, Adailton, Antonio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Nesta sexta, às 10 horas, haverá um treino leve no CT Rei Pelé e em seguida os jogadores ficarão concentrados no hotel Recanto dos Alvinegros até as 20 horas, quando viajam para a capital, onde aguardarão o jogo de sábado. Cléber Santana, que caiu de produção nos últimos jogos e já começa a ser ameaçado pela boa fase de Rodrigo Tabata, recomenda que o Santos tenha atenção redobrada para não correr o risco de ser surpreendido. ?Vamos precisar de muita atenção nesses dois jogos, porque o Bragantino fez uma boa campanha e é um time forte. Tive oportunidade de ver vários jogos dele e sei que não teremos facilidades?, afirmou o artilheiro do time no Campeonato Paulista, com 11 gols - um a menos que Edmundo, Finazzi e Somália. Cléber Santana tem esperança de repetir no sábado a atuação da partida da fase de classificação, quando o Santos ganhou por 3 a 2, com dois gols dele e um de Tiuí. ?É claro que penso em ser o artilheiro do campeonato, mas vou procurar atingir meu objetivo com naturalidade. Em primeiro lugar, coloco a conquista do título?, concluiu. Conformismo Até parece que não passou de encenação todo o barulho que o Santos fez para levar para a Vila Belmiro os jogos das fases decisivas. Após a Federação confirmar as duas partidas do time nas semifinais para o Pacaembu e o Morumbi, até Luxemburgo mudou o discurso. ?Não tem problema jogar no Pacaembu ou em qualquer outro estádio. Só queríamos que uma das partidas fosse na Vila Belmiro porque trabalhamos para isso acontecer e o regulamento permitia", disse o técnico.