Luxemburgo prepara novidades no ataque O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória para não correr o risco de perder a liderança da competição. Com 48 pontos e na ponta da tabela desde as primeiras rodadas, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo não vence há três partidas. Contra a Macaca, a equipe mineira deverá ter o atacante Márcio e o meio-campo Zinho como novidades. Os dois integraram o mistão celeste que venceu por 1 a 0 o Palmeiras, na última quarta-feira, no Parque Antártica, na estréia do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Eles participaram como titulares do treinamento da última sexta-feira, no Centro de Treinamento do São Paulo. O atacante espera também uma estréia positiva no Brasileirão, a exemplo do que ocorreu na Sul-Americana, mas chamou a atenção para o fato de o adversário estar "mordido" pela goleada de 4 a 1 sofrida em casa para o Internacional, na rodada passada. "Isso complica. Isso deixa o time com uma ansiedade de jogar, com uma ansiedade de vencer, mas temos de estar preparados para mostrar o nosso futebol", afirmou.