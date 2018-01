Luxemburgo prevê ascensão do São Paulo A preocupação de Vanderlei Luxemburgo passou a ser o São Paulo, depois de o Cruzeiro derrotar o Santos por 3 a 0, sábado, no Mineirão. O técnico apontou o time paulista como candidato ao título. Não descarta o Coritiba, que, também no sábado, venceu o Grêmio e se manteve entre os quatro primeiros. "Avançamos na corrida pelo título. A briga não é só com o Santos, tem o São Paulo e o Coritiba, que está chegando", alertou Luxemburgo. "A tendência é o São Paulo crescer na reta final." Na projeção do treinador do Cruzeiro, a caminhada do Santos é mais árdua. O time de Emerson Leão ainda não enfrentou adversários de peso no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pior, terá a maioria das partidas fora de casa contra os pesos pesados. "Nós já enfrentamos o São Paulo, Coritiba, passamos pelo Santos. Foi chumbo grosso. Agora, parece, a coisa será mais leve até o final", disse Luxemburgo.