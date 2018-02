Luxemburgo prevê Inter na retranca O técnico Vanderlei Luxemburgo considera o jogo deste domingo contra o Internacional uma decisão. Nesta sexta-feira, o treinador orientou um coletivo em que posicionou o time reserva como se fosse o adversário: com uma forte retranca, com três zagueiros protegendo a área. O resultado foi um 0 a 0, mas isso não preocupou o treinador. "Foi um treino e os jogadores se pouparam, mas chegamos várias vezes ao gol e no jogo será diferente." Luxemburgo espera um Internacional muito fechado, a exemplo de quase todos os times que atuam na Vila Belmiro. "É preciso ter paciência, posse de bola e estar preparado para enfrentar essa dificuldade." Ele está dedicando uma atenção especial a essa partida, pois se trata de um adversário direto na competição. "O Inter está com 17 pontos e nós com 10. Queremos então que eles continuem com sua situação e nós com mais três pontos encostemos nas equipes que estão a nossa frente." O Santos já esta definido para essa partida. O zagueiro Domingos ganhou mesmo a condição de titular, independente do incidente ocorrido no treino desta sexta-feira à tarde. Pereira e Leonardo se chocaram no alto, bateram a cabeça e tiveram que ser atendidos pelos médicos. Leonardo levou cinco pontos. Pereira foi cortado da relação dos jogadores para partida. Os quatro reforços contratados nesta semana não poderão atuar, mas Luxemburgo quer a estréia do goleiro Nelson Tapia no sábado que vem na partida contra o Guarani, que será disputada no Pacaembu. Uma expectativa para a partida de domingo é a estréia do meia Ricardinho na Vila Belmiro. Como ele foi um jogador que se consagrou no Corinthians, poderia haver alguma manifestação contrária da torcida nessa sua primeira atuação em casa. "Eu não estou preocupado, pois acho que todos os torcedores vão me apoiar assim como toda a equipe." Ele evitou comentar o lance que calou os torcedores do Santos em 2001, quando marcou o gol no finalzinho do jogo e tirou os santistas das finais do Campeonato Paulista. "Estamos em 2004 e 2001 já passou" disse ele evitando o assunto, mas comentou que como profissional tinha que defender da melhor forma o time em que atuava.