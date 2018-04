Luxemburgo prioriza o Brasileiro Se o Santos não conseguir superar o Flamengo e não se classificar à próxima etapa da Copa Sul-Americana, quarta-feira à noite, em Volta Redonda, no Rio, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai lamentar. Para ele, o importante daqui para frente é que todos, jogadores e comissão técnica, se concentrem na necessidade de tratar cada jogo do Campeonato Brasileiro como se fosse o último, todos com peso de decisão, e se conscientizem de que qualquer descuido pode representar o fracasso do projeto de conquistar o título nacional. Embora não admita publicamente o seu total desprezo pela Sul-Americana, lembra sempre que uma competição vai inevitavelmente prejudicar a outra num futuro bem próximo, o que não aconteceu no seu Cruzeiro, campeão brasileiro de 2003. "Saímos da Copa Sul-Americana na primeira fase." Agora, está chegando a hora de fazer a opção. Depois do jogo com o Atlético-MG, sábado à noite, Luxemburgo dispensou os jogadores até as 17 horas deste segunda-feira, dando uma folga de quase dois dias, o que é raro nos times sob seu comando, e não demonstrou a menor intenção de reforçar o ?time alternativo? que vem sendo utilizado na competição internacional. Até pode levar alguns jogadores importantes para o Rio, mas não por julgar a partida com o Flamengo importante, mas para não perder a oportunidade de ter seus principais titulares bem perto, concentrados. A 15 jogos do encerramento do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo comemora a rápida recuperação de jogadores que estavam em tratamento médico, como Paulo César, Preto Casagrande e Bóvio, além de Zé Elias ter readquirido o melhor condicionamento físico-técnico. A exceção é o veterano zagueiro Antônio Carlos, que parecia recuperado de uma lesão muscular na coxa, mas voltou a sentir o problema no primeiro treino, na semana passada. "Ter o grupo todo à disposição é importante porque uma competição não se ganha com um time, com apenas 11 jogadores, mas com o elenco", afirma o técnico. Com a vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, sábado à noite, na Vila Belmiro, o Santos cumpriu a primeira parte de seu dever de casa. No próximo domingo, às 18 horas, também não deverá encontrar dificuldades para passar pelo Vitória-BA, atingindo o objetivo de conquistar seis pontos nos dois jogos seguidos em casa. Mas isso, no entender de Luxemburgo, não basta. "Esse Campeonato Brasileiro está diferente do ano passado. Os clubes aprenderam como disputá-lo e por isso está havendo tamanho equilíbrio. A única coisa que se pode adiantar é que vai ser campeão o time que conseguir somar maior número de pontos fora de casa. E para que isso aconteça, é importante que possamos contar com o elenco completo e que tenhamos tempo para que os jogadores recuperem as energias entre uma partida e outra." O gol de Domingos e boas oportunidades criadas em cobranças de faltas contra o Atlético-MG, em jogadas ensaiadas durante uma hora no treino técnico de sexta-feira passada, sem a presença de torcedores, na Vila Belmiro, deixaram Luxemburgo à vontade para avisar que pretende repetir a experiência e até realizar treinamentos secretos. "Embora saiba que isso não faz parte da nossa cultura, posso até solicitar que a imprensa não participe de uma determinada parte de um treino", concluiu Luxemburgo.