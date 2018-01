Luxemburgo puxa treino forte no Real O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou nesta segunda-feira o esquema de dois treinos diários, novidade até então para os jogadores do Real Madrid. Logo pela manhã os atletas realizaram apenas atividades físicas, sem bola. Sob supervisão do auxiliar Marco Teixeira e do preparador Antônio Mello, correram 3,5 quilômetros por 45 minutos. O atacante Ronaldo, visivelmente fora de forma, ficou para trás durante toda a sessão. À tarde, após o almoço, o treinador comanda um treino com bola. Na terça-feira, Luxemburgo repete o programa. Na quarta-feira, a equipe conclui os cinco minutos restantes da partida contra a Real Sociedad, suspensa por uma ameaça de bomba no Estádio Santiago Bernabéu há três semanas.