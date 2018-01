Luxemburgo quer dar a volta por cima Um ano de residência fixa em Belo Horizonte, longe do furacão da mídia, e os bons resultados no comando do Cruzeiro, deram confiança a Vanderlei Luxemburgo para recuperar o tempo perdido. O treinador quer voltar ao topo, quando era unanimidade nacional ? de preferência, livre das acusações na Justiça. Leia mais no Jornal da Tarde