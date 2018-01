Luxemburgo quer ficar vivo na Copa do Rei Apesar de jogar com muitos reservas, o técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, disse que quer continuar vivo na Copa do Rei, amanhã, contra o Valladolid. "Tenho de buscar o melhor para meu time, não quero ser eliminado. É preciso vencer e passar de fase", afirmou o brasileiro, que recebeu hoje elogios de Fabio Capello, da Juve, adversária do Real na Copa dos Campeões. "Ele é um técnico brasileiro europeu", disse o italiano, que prevê mais dificuldade no clássico europeu. Ainda no Real, Beckham disse que só sai da Espanha para voltar ao Manchester United e Roberto Carlos deve obter cidadania espanhola em junho, segundo o As.