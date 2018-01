Luxemburgo quer ?futebol de resultados? O técnico Vanderlei Luxemburgo foi claro a comentar a partida de amanhã, contra o Olympiakos, pela Liga dos Campeões. Considerado o maior defensor do futebol arte, o treinador se rendeu à pressão e agora defende o chamado ?futebol de resultados?. "Estamos mal na Liga, e isso não é bom. Este jogo deve ser visto como uma decisão. A torcida deve estar conosco. É uma partida muito importante. É preciso ganhar, jogando bem ou não", declarou Luxemburgo. O técnico falou também sobre Rivaldo, principal estrela da equipe do time grego. "Ele continua sendo um jogador que desequilibra. Ele pode a qualquer momento, marcar um gol ou armar uma jogada de perigo. Teremos que estar muito atentos". Luxemburgo também destacou a qualidade do adversário. "Eles são fortes atrás e saem bem no contra-ataque. Precisamos ter cuidado porque, por aí, virá o perigo se nos expusermos", ressaltou. Para este jogo, Luxemburgo não poderá contar com Ronaldo, suspenso. Isso fará com que Júlio Baptista atue como atacante. "Raúl estará mais adiantado, com Júlio Baptista e Guti por lá também. Júlio Baptista ficará com Robinho e Raúl", contou. Luxemburgo minimizou a polêmica na comemoração dos gols de Ronaldo no último jogo contra o Alavés, quando os brasileiros imitaram baratas. "Tenho coisas muito mais importantes para ver agora. Já vi tantas comemorações... Diziam que Pelé, ao celebrar seus gols, provocava os adversários".