Luxemburgo quer futebol simples Um futebol simples, mas eficiente. É assim que o Corinthians pretende alcançar a segunda vitória na Copa Mercosul, diante do Independiente, da Argentina, neste domingo, às 11 horas, no Pacaembu. Depois dos 2 a 0 sobre o Colo Colo, quinta-feira, em Santiago do Chile, o técnico Wanderley Luxemburgo quer outra atuação sem firulas. Por essa razão, não abre mão do esquema 3-5-2. "A equipe foi bem, com determinação, sem dar espetáculo, mas atrás dos três pontos", disse. "Foi uma vitória da superação dos problemas." O treinador elogiou o goleiro Rubinho e o ala Fabinho, os estreantes. "Estou no futebol há muitos anos e fazia tempo que eu não via um goleiro orientar tão bem a defesa como ele. Além de ser bom goleiro, com a carreira toda pela frente, Rubinho tem a qualidade de acompanhar com muita atenção a partida." Fabinho também agradou ao técnico. Contratado do São Caetano, ele mal teve tempo para treinar com os novos companheiros. "Com aquelas pernas compridas, Fabinho chega fácil nas jogadas", disse Luxemburgo, que poderá contar com a volta do atacante Ewerthon.