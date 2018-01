Luxemburgo quer renovar com o Cruzeiro O técnico Vanderlei Luxemburgo manifestou nesta sexta-feira o desejo de permanecer na Toca da Raposa, em 2004, para a disputa da Copa Libertadores da América. Em discurso durante o lançamento do novo uniforme do Cruzeiro, Luxemburgo disse que se colocou "à disposição" da diretoria celeste para comandar a equipe na tentativa do terceiro título do clube mineiro da competição internacional. A diretoria do Cruzeiro tenta renovar o contrato do treinador, que vence no final do ano. Os dirigentes anteciparam as conversas com Luxemburgo a fim de garantir a sua permanência no clube na próxima temporada. Além do técnico, a diretoria investe também na antecipação da renovação do contrato do meia Alex, cujo compromisso com o clube mineiro termina em 31 de dezembro próximo.