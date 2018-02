Luxemburgo quer Robinho mais forte O técnico Vanderlei Luxemburgo já encontrou a razão para o baixo nível técnico de Robinho em seus primeiros jogos pelo Real Madrid. Para o treinador, o ex-atacante do Santos precisa ganhar massa muscular para estar em condições de enfrentar a força física dos zagueiros que atuam na Europa. Por conta disso, Luxemburgo acha que o atacante precisa ganhar de dois a três quilos de peso até novembro. De acordo com o diário Ás, a comissão técnica do Real analisou o desempenho do jogador desde que chegou ao clube e concluiu que ele precisa ?ganhar densidade física?. Por conta disso, o jogador será submetido a sessões específicas de musculação e seguirá uma dieta exclusiva para aumentar a massa muscular. Hoje, Robinho pesa 65 kg (1,72m de altura) e deve chegar em um mês entre 67 e 68 kg. Robinho, de 21 anos, foi vendido ao Real por U$ 30 milhões, estreou no dia 28 de agosto. Marcou apenas um gol - dia 22 de setembro, na vitória sobre o Athletic Bilbao - e na última rodada do Espanhol começou a partida na reserva.