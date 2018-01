Luxemburgo quer sacrifício no Real O elenco do Real Madrid, recheado de astros do futebol mundial, inicia nesta sexta-feira os trabalhos de pré-temporada e o treinador da equipe, o brasileiro Vanderlei Luxemburgo, já deu o tom de como os jogadores serão exigidos. ?Quero um elenco forte para ganhar todas as competições. Todos deverão se sacrificar pelo time?, disse o técnico para o site oficial do clube. A expectativa de Luxemburgo é que o plantel esteja completo o mais rápido possível. Dois uruguaios foram contratados na semana passada - Carlos Diogo, do River Plate, e Pablo García, do Osasuña - e a negociação com o atacante Robinho, do Santos, deve ser concretizada nos próximos dias. ?Já vi os dois jogando. O Diogo é jovem e tem força. O Pablo é valente e tem uma personalidade forte, com muito caráter?, comentou. Logo na primeira semana de treinamentos, o Real já vai viajar para os amistosos de pré-temporada na América do Norte e na Ásia. Mesmo assim, os trabalhos serão intensos. ?O plano é um dia de treino em um período e o seguinte em dois períodos. Em uma semana já viajaremos, mas será uma preparação como qualquer outra?, contou Luxemburgo. O primeiro amistoso do Real Madrid será contra o Chivas Guadalajara, do México, no dia 16, em Chicago. Dois dias depois, o adversário será o Los Angeles Galaxy, na Califórnia. Após os jogos nos Estados Unidos, o time espanhol terá quatro partidas na Ásia.