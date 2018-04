Luxemburgo quer testar mais jogadores na última rodada

A goleada sobre o Vitória por 4 a 0 animou o técnico Vanderlei Luxemburgo quanto às possibilidades que há no elenco do Flamengo para a próxima temporada. No fim de semana, ele testou alguns reservas, que aproveitaram bem a oportunidade, e por isso deve utilizar a mesma estratégia para a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, no Sul, no próximo domingo.

O zagueiro equatoriano Erazo deve ser escalado mais uma vez, após ter correspondido bem diante da equipe baiana. O jogador, titular da seleção de seu país, foi preterido de boa parte dos jogos da equipe nesta temporada por causa de alguns erros decisivos cometidos logo no início do ano e sua dispensa, no fim do ano, era bem provável, embora seu contrato seja válido até 2016. No entanto, Luxemburgo indicou que deve manter o jogador para 2015.

Outro que parece estar aproveitando a oportunidade é o atacante Elton, cujo contrato se encerra no fim do ano. Depois de ir mal em seus primeiros jogos, ele mostrou a que veio e foi peça fundamental nos dois últimos jogos, quando marcou dois gols.

Além de Erazo e Elton, outros oito jogadores seguem com a permanência no clube indefinida. São eles: Léo Moura, Nixon, Marcelo, Chicão, João Paulo, Anderson Pico, Márcio Araújo e Arthur, cujos contratos se encerram no fim deste mês.