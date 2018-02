Luxemburgo quer título internacional Ninguém tem dúvidas que a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo no Santos FC tem tudo a ver com a conquista de um título internacional, como a Copa Libertadores, por exemplo, antes de alçar vôos mais altos, rumo ao exterior. Haja vista as declarações do presidente Marcelo Teixeira de que o clube não chegou a cobrir a proposta do Corinthians para que o treinador permanecesse na Vila Belmiro. "Não houve qualquer comparação com valores de propostas de outros clubes", frisou. Mas deixou claro que houve sim um aumento de salários para Luxemburgo, em torno de 17% do que já vinha ganhando este ano. De acordo com Teixeira, o acerto se concretizou de forma rápida. "Colocamos os números possíveis, ele avaliou e já na quarta-feira nos deu retorno", revelou. Em todos os seus pronunciamentos, o dirigente garante que fará de tudo para manter em campo a mesma equipe vitoriosa do Campeonato Brasileiro. Até a comissão técnica sofrerá poucas mudanças. "Apenas os remanejamentos necessários". Vale lembrar que o elenco, de qualquer forma, deverá ser o mesmo, também com poucas variações. E é com este time, que sempre esteve no topo do campeonato, desde a primeira fase da competição, que Luxemburgo espera chegar à Libertadores, fato que não consegiu quando esteve à frente do Cruzeiro, time que obteve o título mineiro e também o brasileiro e que não teve boa performance na Libertadores. Com o Corinthians, mesmo com todo o investimento que está sendo feito pela MSI, dificilmente o técnico encontraria um time pronto, como acontece com o Santos.