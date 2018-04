Luxemburgo quer um time forte para continuar no Santos

Depois de ter garantido a classificação santista para a Libertadores de 2008, ainda faltando uma rodada para o final do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo avisou que só renova contrato com o Santos se aprovar o planejamento do clube. A sua declaração, logo após a vitória sobre o Paraná, domingo, em Curitiba, foi um recado direto para a diretoria: sem os reforços necessários para formar um time competitivo, ele não continuará na Vila Belmiro. "Ainda resta uma rodada (do Brasileirão) e depois vamos ver qual é proposta da direção. Não a financeira, mas o projeto para a próxima temporada. Se não houver um ponto em comum, vou para outro lugar", disse Luxemburgo. O plano de Luxemburgo para 2008 é ter um elenco mais versátil, com jogadores que façam várias funções diferentes, assim como o São Paulo fez com sucesso neste ano. Segundo o treinador, o Santos falhou ao não se preparar para a saída anunciada de jogadores como Zé Roberto e Cléber Santana, que deixaram o clube no meio do ano. "Todos nós falhamos. O clube, eu e a comissão técnica", admitiu Luxemburgo, que não pretende ser apenas participante nas duas principais competições do próximo ano: Libertadores e Campeonato Brasileiro. Apesar da indefinição quanto ao comando técnico, o Santos, aos poucos, vai ganhando um esboço do será em 2008. Depois do suspense que vem se repetindo desde 2001, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que é candidato à quarta reeleição, encabeçando a Chapa 2, chamada "Rumo Certo. Agora, com a vaga na Libertadores assegurada, fica faltando apenas resolver se Luxemburgo vai permanecer, pelo menos até o meio do ano, ou se muda a filosofia do futebol santista, no quinto mandato do atual presidente - Marcelo Teixeira é o grande favorito na eleição do dia 8 de dezembro. Na única reunião com o grupo de apoio à sua candidatura feita até agora, Marcelo Teixeira assegurou que vai manter os principais profissionais do futebol santista, prosseguir na sua política de revelar jogadores e contratar reforços "dentro do possível". Se for assim, no entanto, Luxemburgo deve sair e o caminho ficará aberto para a chegada de um novo técnico. Time Para a despedida do Campeonato Brasileiro, domingo à tarde, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, o Santos entra em campo lutando pelo segundo lugar. Para ser vice, no entanto, o time precisará vencer o jogo, pois corre o risco de perder a posição para o Flamengo, que joga com o Náutico, em Recife. Contra o Fluminense, Luxemburgo não terá o zagueiro Marcelo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o meia Pedrinho cumpriu suspensão e retorna ao time. A reapresentação dos jogadores, após a folga desta segunda-feira, está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 17 horas.