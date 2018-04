Luxemburgo quer Vila cheia na 4ª feira A vitória por 3 a 0 contra o Paraná Clube, sábado à tarde, na Vila Belmiro, e a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana não chegaram a empolgar o técnico Vanderlei Luxemburgo, que continua com uma idéia fixa na cabeça: ser campeão brasileiro. Após a partida, ele avisou que mesmo que a equipe continue avançando na Sul-Americana, só vai utilizar jogadores titulares na competição quando não houver nenhum risco. "Surgindo problema, os titulares não jogam. Eu quero o Brasileiro", repetiu. Foi assim contra o Paraná. Mesmo com o time jogando mal e terminando o primeiro tempo vencendo apenas por 1 a 0, o técnico não pôs Ricardinho em campo, com o medo de que uma possível contusão tirasse mais um importante titular da partida contra o Atlético-PR, na quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. Mesmo com a decisão de não escalar a maioria dos titulares diante do Paraná, no sábado, Luxemburgo aproveitou o segundo tempo da partida para dar entrosamento à dupla de ataque formada por Basílio e William que deve enfrentar o Atlético-PR. Além disso, aproveitou a oportunidade para manter a base titular concentrada. E para justificar a sua decisão, depois do jogo, o preparador físico Antônio Melo pôs Ricardinho, Léo, Zé Elias, Júlio Sérgio e Fabinho para correrem em volta do gramado da Vila Belmiro. Neste domingo cedo, houve treino técnico para todos, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. A ordem é manter os jogadores com a atenção voltada para a semana de dois confrontos diretos: quarta-feira à noite, com Atlético-PR, com quem o Santos divide a liderança do Campeonato Brasileiro, e domingo à tarde, com o Palmeiras, no Palestra Itália. "Espero ver a Vila Belmiro em festa, bonita e com a torcida empurrando o time. Num momento como esse, o torcedor faz a diferença", acredita Luxemburgo, que embora admita que o seu time vai sentir as ausências de Robinho, Elano e Deivid, tem condições para ganhar do Atlético-PR, na quarta-feira. "Já superamos o Juventude e agora temos essa semana importante. É uma oportunidade para consolidarmos a liderança, embora esses resultados não decidam o campeonato." Elementar - Mesmo tendo opções óbvias para substituir os titulares Elano, Robinho e Deivid, Luxemburgo deve fazer mistério até a hora de o time entrar em campo na quarta-feira à noite. Luís Augusto provavelmente vai permanecer no meio-de-campo, no lugar de Elano. Zé Elias está sendo cuidadosamente preparado para dar maior experiência e melhorar a marcação na frente da zaga. O setor será completado por Fabinho e Ricardinho. Na frente, o novo ataque, com Basílio e William substituindo os ausentes Robinho e Deivid.