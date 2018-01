Luxemburgo: quinteto mágico é possível Em Madri, Vanderlei Luxemburgo acompanhou pela televisão a goleada do Brasil contra o Chile, no domingo. Ficou satisfeito, evidente, com o desempenho da seleção. E disse à Agência Estado que o esquema com quatro craques, o "quadrado mágico", ou até mesmo o "quinteto de ouro" não é uma novidade e sim um privilégio que o futebol brasileiro tem desde 1958. "Craques podem jogar juntos, desde que assumam as responsabilidades", alertou Luxemburgo. Nesta entrevista concedida, por telefone, Luxemburgo falou da seleção brasileira, do seu projeto no Real Madrid e do futuro depois de passar por um dos clubes mais ricos do mundo. Agência Estado - O Parreira enfrenta uma situação na seleção brasileira parecida com a sua no Real Madrid: arrumar um lugar para tantos craques. Tem jeito? Vanderlei Luxemburgo - Mas isso é um privilégio do futebol brasileiro, tanto aqui no Real Madrid como na seleção. Desde 1958 tem sido assim. Havia Pelé, Amarildo, Vavá, Pepe, Garrincha... muita gente boa para o ataque. Em 70, a mesma coisa, com Rivellino, Paulo César Caju, Tostão, Jairzinho, Pelé, Gerson... são jogadores que podem atuar juntos, desde que cada um assuma a sua responsabilidade e pense no time. Gerson e Pelé marcavam muito, Clodoaldo corria para todo mundo em 70, Rivellino, Tostão e Jairzinho voltavam também. AE - É só escalar os craques, pedir colaboração e pronto: eis um time imbatível? Luxemburgo - Não é bem assim. Muitos dream teams foram montados, nem todos foram campeões. Na Copa de 82, foi complicado. Grandes jogadores com as mesmas características como Cerezzo e Falcão mais atrás, Zico e Sócrates um pouco à frente. Ali foi complicado. AE - Mas é possível escalar cinco jogadores ofensivos e só um volante de marcação? Luxemburgo - Já tive de jogar sem volante. Na estréia do Real Madrid contra o Cádiz, muita gente aqui achou estranho eu ter tirado o Gravesen (volante) para colocar o Robinho (atacante). Fiquei sem um jogador marcador, mas recuei o Julio Baptista para marcar mais e coloquei o Robinho. Arrisquei, mas vencemos o jogo. AE - Os cinco de hoje na seleção - Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Ronaldo e Adriano - podem jogar juntos? Luxemburgo - Eles podem perfeitamente jogar juntos, dependendo da situação. O importante é a responsabilidade de cada um. Tem determinadas situações, que você não pode ter os cinco ou os quatro juntos e sim três. E os que ficarem de fora têm de aceitar. O craque é o que tem disposição para fazer tudo. AE - É fácil colocar um Robinho, Kaká ou Adriano no banco? Luxemburgo - Não é por aí, difícil ou fácil. O jogador é que tem de entender o momento. Todo jogador é egoísta, no bom sentido, de querer jogar, é normal, mas tem de ver o momento do jogo, do time. Não pode dar ouvido para a imprensa. A imprensa faz o papel dela, quer show. Nós, os técnicos, temos de agir com a razão. AE - Seguindo este raciocínio, não vai ser fácil ver todos os craques juntos na seleção e os seus aí no Real Madrid? Luxemburgo - Quero ver quem vai assumir a responsabilidade na hora, por exemplo, de um Brasil e Alemanha na final da Copa do Mundo. A imprensa pedindo: põe os cinco, coloca os craques. E se o Brasil perde, a mesma imprensa, os críticos, torcida, todo mundo vai falar: deveria ser mais cauteloso, não deveria se expor. Vai sobrar para nós, treinadores, como sempre. Futebol é arte e a razão, emoção e razão, mas com responsabilidade. AE - O Robinho pode ficar no banco do Real Madrid depois de tudo o que vem jogando na seleção? Luxemburgo - Hoje fizeram esta pergunta para mim. Comigo, respondi, não tem essa de lugar garantido. Ele vai ter de lutar pelo espaço dele. Se não provar que rende mais que os outros, vai para o banco sim. AE - Não está comprando uma briga muito cedo? Luxemburgo - Eu disse que o Robinho pode ficar no banco porque me perguntaram, não estou falando que ele vai para o banco. É um grande jogador, vai se adaptar rápido ao futebol europeu. AE - Aliás, você está com metade da seleção brasileira. Como seu contrato com o Real vence em 2006 e o Parreira sai em 2006... você volta à seleção? Luxemburgo - Não é por aí (risos)... Tenho um projeto ambicioso aqui na Europa. AE - No começo da entrevista, você disse que o Brasil tem o privilégio de contar com grandes craques. Isso só aumento o favoritismo do Brasil no Mundial de 2006? Quais os seus favoritos? Luxemburgo - O Brasil é o grande candidato. Alemanha por ser a dona da casa, também. A Argentina vem forte. E o Felipão está mudando o jeito de Portugal jogar, se ele conseguir avançar bem é bom abrir o olho, o Felipão sabe o caminho. AE - O Real Madrid investiu muito em brasileiros e pode ter Cicinho e Ricardinho em janeiro. Não é muito brasileiro em um time só? Luxemburgo - O Brasil exportou pouco mais de 886 jogadores este ano para todo o mundo. É o time brasileiro da ONU. Só tem quatro brasileiros aqui no Real, tenho dois ingleses, jogadores de outros países da Europa. É a mesma coisa no Barcelona, Milan, todo grande time europeu tem brasileiro. AE - A crítica da Espanha e do Brasil diz que se você não ganhar nenhum título com este Real será o fracasso do ano? Luxemburgo - Fracasso é para quem está começando agora, monta um grande time e não ganha nada. Como posso ser um fracasso se tenho mais de 20 anos de história, bom currículo no futebol. Não me preocupo com isso. Estou trabalhando forte e muito para levar o Real aos três títulos da temporada (Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei). AE - E vai levar os três? Luxemburgo - Este é o nosso projeto. Por ser o meu primeiro ano na Europa, pode ser que escape um. Não vai faltar dedicação, empenho. AE - E a vida na Espanha? Está adaptado? Luxemburgo - Tranqüilo, sem problemas. Minha família está no Brasil esperando pelo nascimento da minha segunda neta, em outubro. Estou sossegado... e trabalhando muito para fazer o Real Madrid voltar a ser campeão.