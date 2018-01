Luxemburgo rasga elogios ao goleiro Fábio Costa Apesar da vitória do Santos sobre a Ponte Preta pelo placar de 4 a 2, aparentemente fácil, o técnico Vanderlei Luxemburgo, não teve dúvidas de apontar o goleiro Fábio Costa como o melhor em campo e um dos responsáveis pelo resultado. ?O Fábio mostrou estar em grande forma, porque ele fez grandes defesas, inclusive, quando o jogo estava empatado. A sua participação foi decisiva?, enfatizou Luxemburgo. O técnico, porém, lembrou que poupou alguns titulares e assumiu a condição deste ser ?um jogo de risco?. Tudo porque o objetivo principal é vencer o jogo da próxima quinta-feira, contra o Defensor Sporting, no Uruguai, defendendo a liderança do Grupo 8. Mas tanto na Libertadores, como no Campeonato Paulista, o objetivo é manter a ponta para assegurar as vantagens nas próximas fases. ?Tanto para agüentar as semifinais e finais do Paulista, como também na Libertadores?, confirmou o técnico, alertando que fará uma reunião com toda sua comissão técnica - fisicultores, nutricionistas, fisioterapeutas - para planejar os próximos passos meticulosamente. ?Nosso objetivo é encontrar o equilíbrio físico e técnico. Não podemos poupar jogadores se o time não jogar bem e não vencer?, concluiu. No Paulistão, o Santos terá dois jogos para soamr três pontos e garantir a primeira posição no Campeonato Paulista, diante do Noroeste, domingo, dia 8, em Bauru, e depois, em casa, diante do Juventus. Na Libertadores também faltam dois jogos para definir o time de melhor campanha. Luxemburgo não deixou os vestiários sem fazer suas críticas. Uma delas, em relação à fórmula do campeonato estadual. ?O Santos tem tudo para ser o melhor do campeonato, mas a partir das semifinais fica tudo praticamente igual?. E lembrou o fato de que não usou terno, mas não admitiu trocar a sua camisa branca, que em princípio, poderia atrapalhar o jogo. ?Fui conversar com eles e mostrei que não atrapalharia nada. E prevaleceu o bom senso?, concluiu.