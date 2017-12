Luxemburgo reage e critica Tite O técnico Vanderlei Luxemburgo se estava euforico com a virada do Santos ( 2 a 1) sobre o Goiás, mas a alegria se transformou em ira quando o nome de Tite foi pronunciado. O treinador do Corinthians o havia acusado de negociar com Alberto Dualib para substituí-lo no cargo. ?Não tenho nada para falar com ele. Sou um homem de mercado e posso dizer que sou o melhor do mercado. Por isso, todo mundo me procura. Seria errado se eu deixasse o Santos antes do final do contrato. E isso não aconteceu.? Ética? ?Eu ficaria preocupado se minha mulher, minhas filhas ou minha netinha me acusassem de falta de ética. O Tite, não. Sou o grande chefe da minha família e isso é o que importa.? Alheio ao problema, o lateral Léo festejou a importante virada do Peixe, ainda mais da forma dramática que ocorreu. ?Foi uma vitória de muita luta. Nós até podemos perder algum jogo, mas nunca será por falta de luta. Sabíamos que não poderíamos perder pontos nesta partida e conseguimos os três pontos?, disse. E aproveitou para provocar o líder Atlético-PR, que tem dois pontos de vantagem sobre o Santos. ?Se a gente continuar vencendo, nós poderemos ser campeões, porque acho que o Atlético vai bobear. Parece que o Levir Culpi disse que eles estão com o piloto automático rumo ao título. Mas acho que podemos mandar um míssil nesse avião?, avisou. Nesta segunda-feira o elenco santista descansa e volta ao treinos apenas na terça-feira. Mas o meia Elano não terá folga: ele fará tratamento intensivo no tornozelo direito para se recuperar a tempo de jogar no domingo.