Luxemburgo recebe notificação do Tribunal O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, foi notificado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após o treino do clube, no estádio do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio. Ele agora terá cinco dias para confirmar se fez ou não declarações desrespeitosas ao presidente do tribunal, Luiz Zveiter, quando comentou sobre a vitória de recurso do Internacional contra a Ponte Preta, referente a jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Se Luxemburgo ignorar o prazo ou não negar que fez críticas ao dirigente pela decisão do STJD de conceder ao Inter os pontos do empate com a Ponte - por causa da escalação irregular de um atleta do clube de Campinas -, poderá ser denunciado por infringir o Artigo 238 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), que prevê punição de até 360 dias de suspensão. Um assistente do tribunal esteve na Gávea e ouviu a sugestão de integrantes da comissão técnica do Cruzeiro para ser discreto a fim de não chamar a atenção da imprensa. Luxemburgo não quis falar sobre o assunto. Ele assinou o documento pouco antes de entrar no ônibus da delegação do clube, que se dirigiria a um hotel de Copacabana, onde a equipe do Cruzeiro estava hospedada para a partida de amanhã à noite, contra o Vasco, pela Copa do Brasil.