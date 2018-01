Luxemburgo reconhece os méritos do São Caetano O técnico Vanderlei Luxemburgo tinha pouco a dizer após a derrota por 2 a 0 para o São Caetano, no Morumbi. Procurou ser o mais honesto possível: "Saímos do Morumbi com um prejuízo de dois gols contra. E não adianta buscar desculpas ou apontar culpados no time. O São Caetano jogou com propriedade e mereceu ganhar de nós", afirmou o comandante do Santos. Luxemburgo pareceu desanimado. Sabe que terá um jogo duro contra o Caracas, quarta-feira, na Venezuela, pela Libertadores - a delegação santista deve embarcar na manhã desta segunda-feira. Terá desgaste com a partida e com a viagem e depois ainda tentará reverter um placar adverso de dois gols contra o São Caetano. E sem ter tempo sequer para treinar direito. Mesmo assim, Luxemburgo fez questão de frisar que o Santos não está morto. "Nada na minha vida foi conquistado de forma fácil. Nem na vida desses jogadores. Tínhamos uma vantagem boa (dois empates) e agora essa vantagem foi repassada ao São Caetano, que pode até perder por 1 a 0. Nossa missão domingo é buscar os gols", afirmou. O melhor time do campeonato na fase classificatória e o mais positivo ataque emperrou no mata-mata. O Santos não fez gols contra o Bragantino na semifinal (dois empates por 0 a 0) e voltou a passar em branco diante do São Caetano neste domingo. "Mas ainda temos o melhor ataque da competição", lembrou Luxemburgo. O treinador santista admitiu a necessidade de correr riscos na finalíssima domingo. Será tudo ou nada para o Santos. "O risco pertence aos grandes. Quem não corre riscos não chega a lugar algum. Portanto, o Santos vai sim correr riscos no próximo duelo para tentar ganhar o torneio", disse Luxemburgo.