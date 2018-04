Luxemburgo reconhece que será duro vencer Atlético-MG

O técnico Vanderlei Luxemburgo considera fundamental o confronto contra o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, para se aproximar da zona de classificação da Copa Libertadores, de onde o Santos está distante seis pontos. Mas apesar de ressaltar a importância da vitória, ele reconhece que as chances de sair com os três pontos são reduzidas.

"Será um confronto direto e nós estamos trabalhando visando a Copa Libertadores. Mas é duro ganhar do Atlético Mineiro lá, pois o campo é muito grande e eles sabem aproveitar isso", explicou o treinador.

Depois de elogiar a capacidade do elenco e afirmar que o Santos ainda tem boas chances no campeonato, o técnico cobrou melhor aproveitamento na Vila Belmiro.

"O elenco tem condições de buscar alguma coisa no campeonato por sua capacidade e pelo equilíbrio da competição. Mas precisamos melhorar no nosso aproveitamento, pois perdemos alguns pontos em casa que, agora, temos que recuperar", completou Luxemburgo.