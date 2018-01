Luxemburgo recorre a zagueiro júnior O zaqueiro Marquinhos, de 18 anos e 1,92 metro, considerado uma das promessas do Corinthians, pode ser a novidade na partida contra a Matonense, domingo, em Matão. Sem poder contar com a dupla de zaga titular, Scheidt e João Carlos, ambos suspensos, o técnico Wanderley Luxemburgo revelou nesta segunda-feira que poderá escalar o jovem atleta para atuar ao lado de Fábio Luciano. Com isso, o argentino Ávalos, lançado por Dario Pereyra, deverá continuar fora do time. "Marquinhos é um jogador de futuro e recentemente foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção", justificou o treinador, lembrando do título que garantiu ao Brasil uma vaga no Mundial da categoria. Além do zagueiro, outros jogadores do Corinthians, o atacante Éwerthon e o goleiro Rubinho, irmão do volante Zé Elias, fizeram parte da equipe nacional nesta competição. A zaga não é o único problema de Luxemburgo. O meia Ricardinho também está suspenso e será outro desfalque. "Temos de analisar todas as opções", afirmou o técnico. Reforço - O Corinthians continua no compasso de espera pela contratação do volante Rincón, que não faz parte dos planos do Santos. O vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, teve uma reunião nesta segunda-feira com a Hicks Muse, patrocinadora do Corinthians, e um dos assuntos foi a possibilidade do retorno do jogador colombiano para o Parque São Jorge.