Luxemburgo recua e se desculpa com STJD O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, não deve ser punido pela Justiça Esportiva. Um dia depois de notificado, ele enviou carta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), explicando que não teve a intenção de desrespeitar o tribunal e nem tampouco o presidente do órgão, Luiz Zveiter, ao declarar dias atrás que não concordava com a decisão do STJD de conceder ao Internacional os pontos do jogo com a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro - por causa da escalação irregular de um atleta do clube de Campinas. Zveiter não havia lido o documento até o início da noite, mas disse à Agência Estado que já sabia do seu teor. "Vou ler a carta com atenção. Confirmando-se a informação que recebi, vou dar o assunto por encerrado", afirmou.