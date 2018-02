Luxemburgo: reforços são alternativas Flávio, Bóvio e Marcinho ?vieram para somar?, como se diz no futebol. Nenhum dos três foi contratado e apresentado como salvador do time. ?Eles vão ter de buscar espaço aos poucos?, diz Vanderlei Luxemburgo. ?Vieram para nos dar mais alternativas no elenco.? Flávio será a sombra de Paulo César na lateral-direita, Bóvio será o reserva do volante Claiton no meio-de-campo e Marcinho sonha ser o herdeiro da camisa 10 de Diego. Dos três reforços, aliás, é Marcinho o menos conhecido. ?Eu vinha fazendo um bom trabalho no CRB e espero repetir isso aqui no Santos. Quando a oportunidade aparecer, vou procurar agarrá-la?, diz o jogador de 23 anos, pernambucano de Petrolândia. Com a convocação de Diego para a Copa América, essa tal oportunidade deve surgir em julho. ?Não sei se isso vai acontecer. Sem dúvida, substituir um jogador como o Diego é uma grande responsabilidade. Espero corresponder?, sonha Marcinho. O meia vinha se destacando pelo CRB na Segunda Divisão. Por isso, foi contratado. ?Todos os grandes times do Rio e de São Paulo estavam atrás dele?, conta o diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes. Marcinho assinou vínculo com o Santos até dezembro, com possibilidade de renovação imediata, caso agrade à diretoria e à comissão técnica. Na mesma situação estão Flávio e Bóvio, que têm um pouco mais de ?bagagem? no futebol ? o primeiro se destacou no Fluminense e chegou a jogar na seleção brasileira Pré-Olímpica, em 2000; o segundo fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Vasco em 2002, quando marcou três gols. Ambos estavam no Chernorets, da Rússia. E odiaram a experiência de jogar naquele país. ?Não quero voltar lá nem a passeio?, diz Flávio. Os dois se desvincularam do clube russo alegando atraso de salários. Precisaram ir à Fifa para conseguirem sua liberação. ?Além de a cultura ser bem diferente, o povo é muito frio. Os jogadores lá nem falavam direito com a gente?, conta o lateral, que chegou a jogar com Paulo César no Fluminense, em 2000 e 2001. Nesse período, o destro Paulo César foi improvisado na esquerda para que Flávio pudesse jogar como titular na direita. A estréia de todos esses reforços, porém, não será no domingo, contra o Inter, na Vila Belmiro. A documentação deles ainda não está pronta, assim como a do goleiro chileno Nelson Tapia. A previsão da diretoria é que a situação dos quatro esteja regularizada apenas na semana que vem. Sendo assim, estariam aptos a estrear com a camisa do Santos no jogo contra o Guarani, que será disputado no Pacaembu no dia 26 ? e não no dia 27, na Vila, como estava marcado previamente. Nesta quinta-feira, Tapia, Flávio, Bovio e Marcinho treinaram à parte, longe do elenco principal.