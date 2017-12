Luxemburgo rejeita proposta do Spartak O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, recebeu recentemente uma proposta para dirigir, na próxima temporada, o Spartak de Moscou, de acordo com o seu assessor de imprensa, Luiz Lombardi. Segundo ele, foi oferecido a Luxemburgo um salário anual de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 7,3 milhões), mas o treinador teria recusado a proposta. Lombardi garante que o técnico só sai do Brasil para trabalhar em "um clube de projeção" da Espanha, França ou Itália. O próprio treinador disse na semana passada que foi sondado por uma equipe européia, mas na ocasião não revelou o nome do clube supostamente interessado no seu trabalho. O assessor negou nesta segunda-feira que Luxemburgo tenha assinado um pré-contrato com o Barcelona, conforme informação veiculada no último domingo. Lombardi encara a notícia como "uma tentativa de se desestabilizar o ambiente" na Toca da Raposa II. O diretor de futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, disse que o clube desconhece qualquer acordo entre o técnico e algum clube do exterior. "Não acho que isso tenha algum fundamento de verdade, até porque não há impedimento para que ele deixe o Cruzeiro para trabalhar em uma equipe da Europa", afirmou Maluf. Luxemburgo renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2004, mas uma cláusula prevê que ele seja liberado pela diretoria celeste, sem o pagamento de multa rescisória, caso receba uma proposta vantajosa do exterior. Segundo Lombardi, no ano passado, quando já havia se transferido para o clube mineiro, o técnico recusou uma proposta para dirigir o Benfica, de Portugal.