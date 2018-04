Luxemburgo relaciona até Antônio Carlos para encarar o Paraná

Vanderlei Luxemburgo apela para tudo o que tem direito na tentativa de ganhar do desesperado Paraná, um dos fortes candidatos ao rebaixamento, na noite de domingo, em Curitiba, e se garantir na Libertadores de 2008. Fábio Costa vai jogar, embora ainda não esteja recuperado da luxação em uma costela, sob a alegação de que transmite mais confiança aos companheiros, especialmente aos mais jovens. O meio-de-campo terá os rápidos Vítor Júnior e Rodrigo Tabata, para puxar os contra-ataques. E até o veterano Antonio Carlos, de 38 anos, viajou com a delegação. A princípio para motivar o grupo, mas o técnico poderá surpreender e escalá-lo para jogar pelo menos 45 minutos, quase sete meses depois da grave lesão no joelho esquerdo. "Estou contente. Não via a hora de ser relacionado. Ainda por cima para um jogo importante que pode nos dar a classificação à Libertadores. Se eu for escalado, melhor. Tenho condições de atuar pelo menos meio tempo", disse o jogador que se machucou na partida em que o Santos empatou por 2 a 2 com o Caracas, na Venezuela, pela Copa Libertadores da América, no dia 2 de maio. Os santistas estão tensos diante do risco de o time perder do Paraná, sair do G-4 e não se classificar para a Libertadores. Na quinta-feira, como quem prepara o ambiente para o pior, Luxemburgo disse que o jogo com o Paraná não é decisivo para a classificação e que se o time não conseguir a vaga não será nenhum desastre. "Se o Santos não chegar, não vai representar nada. Algumas pessoas colocam como se fôssemos obrigados a ganhar tudo", afirmou o técnico. Após um rápido ensaio de cruzamentos e finalizações, cobranças de pênaltis e de faltas com barreira, na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, a assessoria de imprensa comunicou que a viagem para capital havia sido antecipada e que os jogadores só falariam com os jornalistas no curto caminho entre o portão do CT e o ônibus. A maioria passou com o celular no ouvido e Fábio Costa empurrou os repórteres antes de embarcar, além de se negar a responder às perguntas. Apenas Kléber Pereira, Rodrigo Souto, Rodrigo Tabata e Vítor Júnior falaram, sob pressão da assessoria de imprensa e dos seguranças, para ser breves. Como Maldonado voltou ontem da Seleção Chilena, treinou e viajou com a delegação, o time para enfrentar o Paraná deve ser este: Fábio Costa; Alessandro, Adaílton, Marcelo e Kléber; Maldonado, Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio e Kléber Pereira.