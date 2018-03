Luxemburgo renova com o Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro informou no início da noite de hoje que renovou o contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo, que passará a vigorar até 31 de dezembro de 2004. O vínculo contratual do treinador com o clube mineiro terminaria no final deste ano e os dirigentes mineiros anteciparam as negociações para garantir a sua permanência na Toca da Raposa por mais uma temporada. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o técnico já assinou o novo contrato, cujos valores não foram divulgados. Luxemburgo já havia acertado verbalmente o novo contrato com o presidente Alvimar de Oliveira Costa e o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella. Faltava apenas a assinatura. A conquista da Copa do Brasil e a garantia de disputa da Libertadores da América pesou em sua decisão. Os detalhes do contrato não foram divulgados, mas Luxemburgo vinha reiterando aos dirigentes mineiros que aceitaria a proposta de renovação se pudesse ser liberado caso recebesse uma proposta para dirigir uma equipe no exterior. Contratado em agosto do ano passado, o treinador assumiu o Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro. Desde então, além do título da Copa do Brasil, conquistou, de forma invicta, o Campeonato Mineiro deste ano. Atualmente, o time celeste é líder isolado do Brasileirão, com 46 pontos.