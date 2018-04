Luxemburgo repete escalação e define Flamengo para clássico

O técnico Vanderlei Luxemburgo definiu o Flamengo que vai entrar em campo neste domingo diante do Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O time terá a mesma formação que venceu o Brasil de Pelotas na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com isso, Paulinho segue como opção entre os reservas.

Diferentemente do que havia feito antes do duelo com os gaúchos, Luxemburgo abriu o treino da véspera do clássico e a imprensa pôde observar a atividade tática comandada pelo treinador. O time trabalhou com: Paulo Victor; Pará, Wallace, Bressan e Anderson Pico; Jonas, Márcio Araújo e Canteros; Gabriel, Marcelo Cirino e Alecsandro.

Havia a expectativa sobre uma possível entrada de Paulinho, que voltou recentemente após seis meses afastado por lesão e marcou duas vezes nas duas partidas em que atuou. O jogador, no entanto, trabalhou entre os reservas. O mesmo aconteceu com os meias Everton e Arthur Maia, que estão recuperados de lesões, mas também ficarão somente como opções no banco.