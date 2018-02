Luxemburgo: Santos não ficará mais fraco O técnico Vanderlei Luxemburgo não concorda com os que dizem que o Santos vai ficar mais fraco com a saída de vários titulares. "Isso é relativo porque o Santos conquistou o Brasileiro de 2002 e depois não ganhou mais nada. O importante neste momento era definir a filosofia de trabalho e sabermos com quais jogadores do atual grupo vamos poder contar até o final do ano. Agora, a diretoria está agilizando o resto. Se houver dificuldade em contratar jogadores que estão em atividade no Brasil, podemos recorrer ao mercado externo porque os países vizinhos também se reforçam com jogadores brasileiros." Solucionados os casos pendentes, agora Luxemburgo já trabalha no projeto de reconduzir o Santos à Taça Libertadores da América. "A prioridade é fazer um time de futebol e um centro de treinamento para servir de referência. Como posso competir com o Cruzeiro se o Cruzeiro tem mais força do que eu? Por isso, a pressa em implantar a minha filosofia", declarou. "O objetivo é recolocar o Santos na Libertadores, mas como o Brasileiro ainda terá 38 rodadas, ainda podemos antecipar etapas e lutar pelo título. Se não der, renovo meu contrato, que vai até o final do ano." E como parte de seu projeto, a comissão técnica recebeu dois reforços hoje: o treinador de goleiros Luís Alberto da Silva e o auxiliar de preparação física Manoel Falheiros. De acordo com Luxemburgo, para completar o seu grupo de trabalho está faltando apenas a contratação de um auxiliar técnico, o que deve acontecer entre amanhã e depois.