Luxemburgo satisfeito pela vitória Vanderlei Luxemburgo não escondia a satisfação pela vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, por 1 a 0. Apesar disso, quer que os seus jogadores mantenham os pés no chão. "A cada jogo temos de entrar como se fosse uma final. É isso que eu cobro dos meus jogadores. A cada vitória ficamos mais perto do título, mas ainda falta muito", disse o treinador. O técnico rejeitou a tese de que o Cruzeiro é o melhor time do Brasil no momento e que seria o virtual campeão. ?Nós não podemos pensar assim. Se o time conquistar o título Brasileiro - depois de ter ganho o Estadual e a Copa do Brasil - aí sim, podemos falar que é o melhor do Brasil. Por enquanto não é?. disse.