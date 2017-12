Luxemburgo se apresenta amanhã O diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, confirmou que o técnico Vanderlei Luxemburgo irá se apresentar ao clube na manhã desta segunda-feira, às 10h30, na Academia de Futebol. O treinador estava curtindo as férias em Goiás, mas voltará para São Paulo para assinar o contrato fechado na última sexta-feira. Apesar da apresentação, o trabalho de Luxemburgo no Palmeiras só começa realmente na próxima quinta-feira, quando o elenco volta das férias. No sábado, o time segue para Águas de Lindóia, onde fará a pré-temporada até o dia 15. A estréia do novo treinador será dia 20, contra o Flamengo, no Palestra Itália, pelo Torneio Rio-São Paulo.