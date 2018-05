Luxemburgo se apresenta nesta quarta ao Atlético-MG

Depois de anunciar a contratação de Vanderlei Luxemburgo, o Atlético-MG não perdeu tempo e já apresentará o novo treinador nesta quarta-feira. Ao lado de Alexandre Kalil, presidente atleticano, Luxemburgo concederá uma entrevista coletiva na sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, marcada para as 16 horas.

O treinador chega ao Atlético para substituir Celso Roth, demitido após acumular cinco derrotas seguidas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, falhando em conquistar a vaga na Libertadores de 2010. Luxemburgo terminou o Brasileirão no comando do Santos, mas a sua permanência na Vila Belmiro dependia da reeleição do presidente santista Marcelo Teixeira, o que acabou não acontecendo.

Com sua saída confirmada do Santos, Luxemburgo tinha como mais prováveis destinos o Atlético e o Internacional. O clube gaúcho, porém, desistiu da contratação porque o técnico queria levar sua comissão técnica, e o Inter não abria mão de manter o preparador físico Fábio Mahseridjian.

Luxemburgo assinará nesta quarta-feira um contrato de dois anos com o Atlético, sinal de que o projeto no clube mineiro visa a disputa da Libertadores em 2011. Já no ano que vem, o time atleticano disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

