Luxemburgo se diz 'feliz' por acerto com o Atlético-MG Após o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, anunciar a contratação de Vanderlei Luxemburgo, o próprio treinador confirmou o acerto com o clube nesta terça-feira. Por meio de seu blog, Luxemburgo revelou que assinará contrato por dois anos com o Atlético, assumindo o time já no primeiro dia de 2010.