Luxemburgo se irrita com a imprensa O técnico corintiano Wanderley Luxemburgo estava revoltado nesta quarta-feira com as notícias divulgadas pela imprensa nos últimos dias sobre descontentamento do elenco com a diretoria sobre a possível falta de pagamento pela gratificação referente à conquista do Campeonato Paulista. "Inventaram muita coisa. Até que eu já teria acertado com o Barcelona e até de briga com Marcelinho. Tudo é pura invenção. É o tal do off", reagiu o técnico. O zagueiro João Carlos, capitão do time, afirmou que a diretoria já acertou o pagamento do "bicho" pela conquista do Campeonato Paulista. João Carlos admitiu, porém, que o time ainda não recebeu algumas gratificações referentes à Copa do Brasil. "Mas a diretoria já nos garantiu que vai acertar tudo. Aqui no Corinthians é dinheiro garantido", afirmou o zagueiro.