Luxemburgo se rende a Ronaldinho Gaúcho Vanderlei Luxemburgo reconheceu a enorme superioridade do Barcelona e se rendeu a Ronaldinho Gaúcho. Logo após a derrota, garantiu que não deixará o comando do Real Madrid. ?Todos sabem que o Ronaldinho Gaúcho é um excelente jogador. Ele fez a diferença. Que o Barcelona jogou bem melhor do que nós, isso ficou bem claro. Eles estão jogando juntos há dois anos, os jogadores deles vivem um bom momento. Nós enfrentamos uma série de problemas, não tivemos ainda, desde o início do campeonato, 15 dias para treinar sem jogadores lesionados ou suspensos?, disse o treinador, na entrevista coletiva. Jornalistas espanhóis perguntaram se ele deixaria o Real depois da estrondosa derrota. ?Não sou o presidente do clube, para mim isso não passa. Continuo o meu trabalho. Antes mesmo do clássico, me fizeram esta pergunta. Respondi que sou um profissional do futebol. Tenho contrato até junho de 2006 e vou cumprir.? Luxemburgo não terá Raúl para o jogo contra o Lyon, quarta-feira, pela Copa dos Campeões. Raúl sofreu uma lesão nos meniscos do joelho esquerdo. Do lado do Barça, o técnico Frank Rijkaard, assim como Luxa, também se rendeu a Ronaldinho Gaúcho. ?O Ronaldinho no segundo tempo fez maravilhas, com velocidade, controle e técnica. Esteve fenomenal.? A imprensa também. ?Ronaldinho tocou o céu em Madri?, no ?Marca?, de Madri. ?Exibição e banho de Ronaldinho?, no ?Mundo Deportivo?, de Barcelona.