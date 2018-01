Luxemburgo se resigna com suspensão A suspensão de 30 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi recebida com resignação pelo técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo. Hoje, em entrevista na Toca da Raposa II, o treinador demonstrou não estar disposto a entrar em choque com a linha dura imposta pelo tribunal desportivo. "Hoje em dia está muito complicado você falar alguma coisa. Então, é preferível ficar quieto e deixar as coisas acontecerem e do jeito que eles acharem que deve ser", disse. Luxemburgo foi condenado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD por "atitude inconveniente" quando se dirigiu ao árbitro Carlos Eugênio Simon, após o empate de 1 a 1 contra o Flamengo, pela partida de ida da final da Copa do Brasil, e afirmou que ele havia prejudicado sua equipe. Recentemente, o treinador escapou de ser punido por ter criticado uma decisão do STJD, que concedeu ao Internacional os pontos da partida contra a Ponte Preta. O tribunal emitiu uma notificação a ele pedindo que confirmasse ou não as declarações. Luxemburgo evitou o confronto e escreveu uma carta ao presidente do STJD, Luiz Zveiter, enaltecendo a figura do desembargador e sua luta pela moralização do futebol. Assim, conseguiu que o processo disciplinar fosse arquivado. O técnico cruzeirense lembrou que esta não é a primeira vez que estará impedido de dirigir o time do túnel e da beira do gramado. Ele lembrou que não estava no banco de reservas na decisão do Campeonato Brasileiro de 1998, entre Corinthians e Cruzeiro, quando era treinador do Timão. "Eu não estava no banco e nem por isso nós deixamos de ganhar o campeonato", frisou. Porém, Luxemburgo admitiu que comandar a equipe das tribunas dos estádios é prejudicial para o trabalho do técnico. "Eu acho que (estar na tribuna) é melhor para ver o jogo. Para trabalhar, eu prefiro aqui em baixo, no contato direto com os jogadores", disse. "Às vezes, num gesto, o jogador já sabe aquilo que nós queremos". O auxiliar Paulo César Gusmão irá dirigir o Cruzeiro do túnel nas próximas sete partidas do time mineiro pelo Brasileirão. O técnico só retorna à linha do campo no dia 27 de julho. Não é a primeira vez que Gusmão assume a função, lembrou Luxemburgo. O Cruzeiro informou que irá recorrer da decisão do STJD, por meio do advogado Guilherme Aquino.