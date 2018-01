Luxemburgo se reúne com diretoria Depois de reafirmar que não vai abandonar seu emprego no Palmeiras, negando suas declarações anteriores, o técnico Vanderlei Luxemburgo já cuida de seu futuro dentro do clube. Nesta quinta-feira, ele deverá se reunir com o diretor de futebol, Sebastião Lapola, para definir os planos para a disputa do Supercampeonato Paulista, competição que reunirá também o São Paulo, o Corinthians e o campeão da Série A1 do Paulista.