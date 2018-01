Luxemburgo: Sempre acreditei na vitória Deu tudo certo para Vanderlei Luxemburgo em sua estréia no comando do Real Madrid. Depois de 5 dias de trabalho no clube espanhol, ele teve apenas 6 minutos para mostrar serviço, nesta quarta-feira, na continuação da partida contra a Real Sociedad, interrompida no dia 12 de dezembro por causa da ameaça de bomba no Santiago Bernabeu. E conseguiu. Com um gol de Zidane, o time de Madri venceu por 2 a 1. ?Sempre acreditei nessa vitória?, disse o técnico brasileiro. O gol de Zidane saiu com 4 minutos de bola em jogo, na cobrança do pênalti sofrido por Ronaldo. Com a vantagem no placar, Luxemburgo fez duas mudanças no time, apesar do pouco tempo de jogo, tirando o próprio Ronaldo e Raúl para as entradas de Pavón e Solari. Garantiu o importante resultado e levou o Real aos 32 pontos, na vice-liderança do Campeonato Espanhol - está 10 pontos atrás do Barcelona. ?É a primeira vez que disputo uma partida de 6 minutos e começar com uma vitória é bonito. Agora, temos que pensar no Atlético de Madrid (adversário de domingo), porque seis não são noventa minutos e há coisas para serem mudadas. Temos tempo para trabalhar?, avisou Luxemburgo depois do jogo. Como a partida teria apenas 6 minutos, Luxemburgo realizou um treino na manhã desta quarta-feira mesmo. ?Estivemos uma hora e 25 minutos acertando a parte tática, ensaiando o que poderia acontecer em campo. Estava tudo preparado para a sonhada vitória na qual sempre acreditei?, explicou o técnico do Real. Luxemburgo aproveitou para elogiar a disposição apresentada pelos jogadores do Real em campo. ?A equipe entrou muito motivada, como se fosse uma partida decisiva, pensando na vitória?, afirmou o treinador, já vislumbrando a conquista de títulos. ?Se formos uma equipe, com todos unidos, podemos ganhar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa.?