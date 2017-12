Luxemburgo sente dores abdominais e será operado

Com dores na região abdominal, o treinador do Santos, Vanderlei Luxemburgo, foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Após ser examinado, o comandante santista passará por uma operação de apendicite, às 13h30. Segundo o assessor pessoal de Luxemburgo, Luís Lombardi, o técnico começou a se sentir mal durante a noite de quinta, mas a dores ficaram mais agudas na madrugada desta sexta. Ele chegou a conceder entrevistas após o treino da tarde de quinta no CT Rei Pelé, mas não aparentava nenhum problema. O treino do Santos vai ser comandado pelo auxiliar-técnico Serginho Chulapa. No domingo, a equipe da Baixada Santista, que ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul. A delegação santista embarcou para o Rio Grande do Sul pela manhã e treina à tarde na cidade da Serra Gaúcha.