Luxemburgo será apresentado nesta quarta A diretoria do Santos anunciou, nesta terça-feira, que o novo treinador do time, Vanderlei Luxemburgo, será apresentado oficialmente nesta quarta, às 11h, no CT Rei Pelé, em Santos. Antes da apresentação, Luxemburgo, acompanhado pelo presidente Marcelo Teixeira, conhecerá as novas instalações do Complexo Modesto Roma, cujo projeto foi um dos idealizadores. O técnico volta ao Santos após um ano no Real Madrid, de onde foi demitido há duas semanas. Em 2004, Luxemburgo conquistou o título brasileiro. ?Ele tinha nos prometido que voltaria para dar continuidade ao trabalho e agora fico feliz por estar cumprindo sua promessa. A chegada de Vanderlei nos deixa muito animados e empolgados para a próxima temporada, já que é um excelente treinador", afirmou Marcelo Teixeira, em entrevista ao site oficial do clube.